Bira Miranda exibe decote ousado

A influenciadora Bia Miranda, de 21 anos, apareceu super ousada no Instagram na noite da última terça-feira (14) para mostrar seu look para curtir a noite. Na ocasião, a neta de Gretchen apostou em um vestido de crochê dourado, repleto de detalhes marcantes, justíssimo e com um decote poderoso.

Exibindo a silhueta sarada e cheia de curvas, Bia - mãe de Kaleb, de 1 ano, e Maysha, de 6 meses - recebeu diversos elogios dos internautas em sua conta no Instagram, que já ultrapassa 5,2 milhões de seguidores.

"Eu tô apaixonada por esse vestido! A cara do réveillon na praia", disse uma seguidora. "Tenho que reconhecer: tudo lindo nessa menina! Nem parece que saíram dois filhos daí. Você pode ter 10 filhos e vai continuar assim, com esse corpão. O vestido é lindo e está no corpo certo. Parabéns", comentou outra. "Uma boneca, só que mais perfeita", elogiou uma terceira.





Relação conturbada com Gato Preto

A ex-Fazenda Bia Miranda vive uma relação conturbada com o influenciador Gato Preto. O ex-casal voltou a ganhar repercussão após novas declarações do rapaz. De acordo com ele, a ex-parceira estaria dificultando o contato com a filha do casal, Maysha, de quatro meses, e usando a criança como forma de vingança.

Em seus posts, Gato Preto afirmou que a criança não estaria recebendo os cuidados devidos da mãe, além de ter sido deixada sob os cuidados de uma babá em um hotel, enquanto Bia estava em São Paulo. "Tem mulher que gosta de usar a criança, né? Mas eu quero ver a menina, sou pai", escreveu o influenciador em setembro.

Após as acusações e o desabafo de Gato Preto, uma enorme discussão sobre responsabilidade parental tomou conta das redes sociais.