Reprodução/Instagram/@lauanaprado Lauana Prado exibe corpão no Havaí

Lauana Prado compartilhou no feed do seu Instagram novas fotos de sua viagem ao Havaí. Nos registros, a cantora aparece em cenários paradisíacos.

Usando um biquíni fio-dental, a artista, que está noiva da influencer Tati Dias, exibiu um corpo bem malhado e definido, além das "super coxas" - que seus fãs sempre destacam.

"Da série: já sinto saudades de você, Havaí… E dessas fotos que não podiam ficar só na galeria", legendou Lauana em sua rede social.





A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores:

"Até o Havaí ficou mais bonito com ela por lá", disse uma fã. "Da próxima avisa antes, assim meu coração não aguenta", comentou outra. "Que mulher maravilhosa, surreal essa beleza", disse uma terceira.

Lauana Prado e Tati Dias

Na última terça-feira (15), Lauana Prado publicou uma mensagem emocionante nas redes sociais em homenagem à noiva, Tati Dias. Na postagem, ela celebrou o amor e a viagem que fizeram juntas ao Havaí:

"Essa foi, sem dúvida, a viagem mais incrível da minha vida. E como não acredito em acaso, sei que ela só foi assim porque, além de conhecer um dos paraísos mais lindos da Terra, conheci, mais uma vez, o paraíso que é viver a vida com você. Só 'eu e você' num mundo colorido, cheio de amor, bom humor, comida boa e uma imensa vontade de viver", iniciou.

"Vi, nesses dias, nosso amor atravessar mais uma fase linda… Assisti a ele se transformar, amadurecer, se despir das inseguranças e se tornar grande, inteiro, pronto para perpetuar numa vida ao seu lado. Vi de perto nossa cumplicidade, parceria e amizade ganharem vitalidade. Vi nossos limites sendo reconhecidos e respeitados. Vi desabrochar um amor autêntico e respeitoso", continuou.

"Mas hoje entendo: você e nossa história são as maiores apostas da minha vida. Amar você é minha grande lição, e uma das minhas missões aqui na Terra. Obrigada por me ensinar tanto sobre o amor… mais do que já li nos livros ou tentei sintetizar: no gesto prático, simples e puro que só ele é capaz de oferecer", escreveu.

Por fim, a cantora sertaneja agradece todo amor e carinho de Tati Dias.

"Te amar me engrandece, me transforma, me faz um ser humano melhor, todo santo dia. Obrigada… mil vezes obrigada! Te amo muito, na mesma proporção que amo viver e aprender com a vida", finalizou.

Em resposta, Tati Dias também se declarou nos comentários:

"Amor, eu te amo. E melhor do que te amar no Havaí, é te amar numa ‘cidadezinha perto de SP’, te amar demorando três horas para tomar banho, te amar irritada por ter que arrumar a mala, te amar brigando com alguém que não deixou a gente beber no Lava. Te amar é prazeroso todos os dias, de todas as formas, em todos os lugares", respondeu.