Reprodução/Instagram Neta de Gretchen, Bia Miranda é alvo de operação policial

A influenciadora digital Bia Miranda, neta da cantora Gretchen, foi um dos nomes que mais chamaram atenção na Operação Desfortuna, deflagrada nesta quinta-feira (7) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A ação mira um esquema de promoção ilegal de jogos de azar online — entre eles, o popular “Jogo do Tigrinho” — e investiga 15 influenciadores digitais e empresas suspeitas de envolvimento em práticas como lavagem de dinheiro, estelionato e crimes contra a economia popular.

Com mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais e um histórico de polêmicas públicas, Bia Miranda é acusada de usar sua influência para divulgar cassinos ilegais na internet, prometendo lucros rápidos e altos aos seguidores. De acordo com as investigações, ela e os demais alvos chegaram a movimentar individualmente cifras que, somadas, ultrapassam os R$ 40 milhões. A estimativa da polícia é de que o esquema tenha envolvido mais de R$ 4,5 bilhões em transações.

A operação aconteceu simultaneamente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Entre os investigados estão também o DJ Rafael Buarque, ex-companheiro de Bia e pai de seu primeiro filho, e o influenciador Samuel Sant’Anna, o Gato Preto, com quem ela teve recentemente sua segunda filha.





Outro nome de destaque é o de Mauricio Martins Junior, conhecido como Maumau. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, em São Paulo, a polícia encontrou uma arma de fogo, o que resultou em sua prisão em flagrante.

Ostentação nas redes e promessas enganosas

A investigação conduzida pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), em parceria com o Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA) e o Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD), aponta que os influenciadores utilizavam seus perfis nas redes sociais para atrair apostadores com promessas de enriquecimento rápido por meio de jogos como o Fortune Tiger, mais conhecido como “Jogo do Tigrinho”.

Da fama à mira da Justiça

Nascida Anna Beatryz Miranda, em 2004, no Rio de Janeiro, Bia Miranda ganhou notoriedade nacional em 2022, ao participar do reality show “A Fazenda”, da Record TV, onde conquistou o segundo lugar. Na época, foi apresentada como “neta” de Gretchen, embora o vínculo seja apenas afetivo: sua mãe, Jenny Miranda, foi informalmente adotada pela cantora.

O relacionamento entre mãe e filha, no entanto, se rompeu em meio a trocas públicas de acusações. Jenny chegou a afirmar que Bia se envolveu com seu ex-marido , o que a jovem nega. Em entrevista recente, Bia disse enfrentar dificuldades financeiras após o nascimento de sua segunda filha e revelou que o plano de saúde não cobriu parte dos custos da internação hospitalar.

Influência digital em xeque

A Operação Desfortuna lança luz sobre um fenômeno recente, mas crescente: o uso de plataformas digitais para a promoção de jogos ilegais. Com milhões de seguidores, os influenciadores alvos da operação tinham alcance potencial para impactar uma audiência massiva, especialmente entre jovens.

A Polícia Civil investiga se esses criadores de conteúdo recebiam comissões sobre as perdas dos apostadores que utilizavam seus links para acessar os sites dos jogos, caracterizando uma prática ainda mais agressiva e fraudulenta. Há também suspeitas de que as empresas por trás do esquema utilizavam fintechs e empresas de fachada para dificultar o rastreio dos valores.

O que diz a lei

No Brasil, jogos em que o resultado depende exclusivamente da sorte — como é o caso do “Jogo do Tigrinho” — são proibidos pela Lei de Contravenções Penais. Isso os diferencia das chamadas bets, as casas de apostas esportivas regulamentadas, em que o apostador analisa cenários e resultados possíveis de partidas, por exemplo.

A prática, embora disfarçada de publicidade nas redes sociais, é considerada crime. A Justiça já autorizou a quebra do sigilo fiscal das empresas envolvidas, e a polícia promete seguir com novas diligências nos próximos dias.

Um divisor de águas na carreira?

Com a exposição da investigação, Bia Miranda vê sua trajetória pública entrar em uma nova fase. Acostumada aos holofotes por conta de reality shows, conflitos familiares e relacionamentos conturbados, ela agora enfrenta um desafio mais sério: responder judicialmente por sua atuação digital. Até o momento, a influenciadora não se manifestou publicamente sobre o caso. O espaço do portal iG está aberto para manifestações.