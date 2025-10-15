Reprodução/Instagram/@anitta Anitta pede para que Lula indique uma mulher para a vaga de Barroso no STF

A cantora Anitta fez um pedido na última terça-feira (14) para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indique uma mulher para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso.

Com 134 anos de história, o Supremo já teve 172 ministros, mas apenas três mulheres - e nenhuma delas negra. Caso Lula opte por indicar um homem, o tribunal passará a ter dez ministros e apenas uma mulher: a ministra Cármen Lúcia, nomeada pelo próprio Lula em 2006.

Antes dela, outras duas mulheres integraram a Corte:





Ellen Gracie: nomeada por Fernando Henrique Cardoso em 2000. Aposentou-se em 2011.

Rosa Weber: nomeada pela presidente Dilma Rousseff em 2011. Aposentou-se em 2023.

"Um dos ministros do STF se aposentou. O presidente Lula terá que indicar um novo nome. Gostaria de tornar público um pedido para que seja uma mulher", disse a cantora em seu Instagram.

Em sua conta no Instagram, a diva pop escreveu que "existem mulheres qualificadas para o cargo em nosso país, onde a maioria da população é formada por mulheres", e afirmou que o apelo era feito "com toda esperança".

O magistrado anunciou sua aposentadoria antecipadamente na última quarta-feira (9) e deixará oficialmente a Suprema Corte a partir de 18 de outubro.

Durante o terceiro mandato, Lula fez duas indicações: Flávio Dino, no lugar de Rosa Weber, e Cristiano Zanin, no lugar de Ricardo Lewandowski. Não há prazo para a indicação de um novo magistrado.