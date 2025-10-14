Reprodução/ Instagram @Anitta Anitta de biquíni

Aos 32 anos, Anitta tem aproveitado para descansar e curtir momentos de lazer em Socotra, uma ilha localizada no Iêmen, no Oriente Médio. Nesta segunda-feira (13), ela compartilhou alguns cliques com os fãs.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 63 milhões de seguidores, a cantora e compositora apareceu usando um biquíni fio-dental em meio à paisagem litorânea, responsável por atrair turistas do mundo todo.





Nos cliques, é possível ver alguns detalhes do destino internacional, cercado de áreas arborizadas. O oceano cristalino, bem como a piscina de borda infinita do hotel em que está hospedada, também foram repercutidos nas redes sociais.

Saiba mais

Ilha iemenita situada no Oceano Índico, Socotra se destaca no cenário turístico pela fauna e flora nativas. Uma das espécies mais famosas é a Sangue do Dragão. Anitta, por exemplo, já tinha repercutido ao posar perto da árvore.

Conheça a funkeira



Nascida e criada em Honório Gurgel, na zona norte do Rio de Janeiro, a cantora também acumula outros papéis fora dos palcos — é compositora e atriz, tendo participado da novela "Amor de Mãe" e do seriado internacional "Elite", da Netflix.

Filha de Miriam Macedo e Mauro Machado, ela cresceu ao lado do irmão Renan e também é meia-irmã de Felipe Terra Machado. Entre os laços familiares, também é tia de Letícia, Breno e Benicio, além de madrinha de Ava, filha do casal Gabriela Priolli e Thiago Mansur.

No meio artístico, já colecionou polêmicas pelo fim da amizade com Ludmilla. As funkeiras gravaram projetos juntas, participaram de programas de TV, porém encerraram o vínculo pessoal e profissional de forma conturbada.