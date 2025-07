Instagram Gabriela Prioli curte St. Barths com marido e filha nas férias

A apresentadora Gabriela Prioli publicou nesta sexta-feira (18) imagens das férias em St. Barths, no Caribe, com o marido, Thiago Mansur, e a filha, Ava. Aos 39 anos, ela apareceu de biquíni branco em registros na praia e na piscina ao lado da criança, de 4 anos, e do DJ.





As fotos foram divulgadas com exclusividade no perfil da influenciadora no Instagram. Na legenda, ela escreveu: " This is St. Barths ", traduzido como " isso é St. Barths ". A ilha é considerada uma das mais sofisticadas do Caribe e recebe celebridades como Beyoncé, Jay-Z e Leonardo DiCaprio.

Nos cliques, Gabriela aparece sorridente com a filha no colo, caminhando com o marido pela areia e também brincando com a menina na piscina. Ava é fruto do relacionamento com Thiago Mansur, com quem Gabriela mantém uma união discreta longe dos holofotes.

St. Barths é um destino conhecido pelas águas cristalinas, hotéis luxuosos e lojas de grife. A ilha atrai turistas de alto poder aquisitivo e costuma ser cenário de festas de fim de ano badaladas.

Gabriela já integrou o elenco do programa Saia Justa , no GNT , e participou da Dança dos Famosos , na TV Globo . Recentemente, fez uma aparição como ela mesma na novela Vale Tudo.