Instagram/@iqueesteves Anitta visita set de "Nosso Lar 3 – Vida Eterna" e elogia produção

Anitta surpreendeu o elenco de “ Nosso Lar 3 – Vida Eterna ” no último domingo (27), ao visitar o set de filmagem da produção. A cantora, que é fã declarada da história, foi recebida pelos atores durante uma pausa nas gravações.

O encontro foi revelado por Carol Castro nas redes sociais. “ Ontem, em meio às gravações, tivemos uma surpresa. A Anitta, fã declarada da história, foi visitar nosso set de gravação de 'Nosso Lar 3 – Vida Eterna'. Foi ótimo te encontrar, Anitta. Obrigada pela presença… Só abrilhantou mais ainda nosso set ”, escreveu a atriz ao publicar fotos com a artista.

A visita aconteceu durante as filmagens do terceiro capítulo da franquia espiritualista, baseada em livros psicografados por Chico Xavier, sob autoria espiritual de André Luiz. A obra segue o sucesso de “ Nosso Lar ” (2010) e “ Nosso Lar – Os Mensageiros ” (2024).

Filme traz novos personagens e elenco estrelado

“ Nosso Lar 3 – Vida Eterna ” tem direção de Wagner de Assis, responsável pelos dois primeiros longas. O enredo é inspirado no livro “ Obreiros da Vida Eterna ”, publicado em 1946, e apresenta os personagens Zenóbia, interpretada por Carol Castro, e Domênico, vivido por Fabio Assunção.

A produção é realizada pela Cinética Filmes, com coprodução da Star Original Productions e distribuição da Star Distribution, além do apoio da FEB-Cinema e participação da produtora associada Migdal Filme.

Apesar do mistério em torno do enredo, o filme promete expandir o universo espiritualista que conquistou milhões de espectadores no Brasil e no exterior.