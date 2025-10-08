Reprodução/ Instagram @Anitta Anitta posa de biquíni em viagem internacional

Anitta, de 32 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (8) para compartilhar alguns momentos da viagem dela por Socotra, ilha situada no Iêmen, pais do oriente médio.



"Se você ama a natureza, cuide dela", escreveu ela como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 63 milhões de seguidores.





Em uma das fotos, a funkeira aparece deitada renovando o bronzeado. Já em outra aparece abraçada em uma árvore. Em outro clique aparece de biquíni. No álbum, ela ainda trouxe fotos das paisagens paradisíacas e de uma ave que sobrevoava a região.

Ainda é possível ver a musicista aproveitando o momento para se refrescar, já que, em um dos registros, aparece mergulhando nos lagos, que atraem turistas do mundo todo pelo aspecto cristalino da água.



Nos comentários, os fãs rasgaram elogios não apenas a ela, como também ao destino internacional. "Meu Deus, que linda", disse uma internauta. "Gente, o que são essas árvores", acrescentou uma segunda na rede social de Mark Zuckerberg.

"Ai que lugar lindo! Feliz de te ver vivendo coisas e lugares incríveis", prosseguiu uma terceira. "Que perfeição! Você merece conhecer cada lugar do mundo", completou uma quarta. "Que lugar impressionante. Aproveita", aconselhou uma quinta.

Saiba mais

Nascida em Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, Anitta é cantora, compositora e atriz. Filha de Miriam Macedo e Mauro Machado, é irmã de Renan Machado, e meia-irmã de Felipe Terra Machado. Além disso, é tia de Letícia, Breno e Benicio, além de ser madrinha de Ava, a filha de Gabriela Priolli e Thiago Mansur.