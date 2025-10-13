Rafaella Justus, de 16 anos, usou as redes sociais neste domingo (12) para falar sobre a própria aparência. Após passar por alguns procedimentos cirúrgicos, a jovem admitiu ter "inseguranças", mas afirmou que se acha "bonita".
"Eu me acho bonita, mas não só pela aparência. Acho que a verdadeira beleza está em como a gente se enxerga, se trata e trata os outros. Passei a me sentir realmente bonita quando parei de me comparar e comecei a valorizar o que me torna única", começou.
"Todo mundo tem inseguranças, e tudo bem, mas aprender a se olhar com mais carinho muda tudo. Para mim, beleza é leveza, autenticidade e paz com quem a gente é", acrescentou a enteada do jornalista e apresentador César Tralli.
Ainda em conversa com os mais de 2,7 milhões de seguidores no Instagram, plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg, ela se pronunciou sobre as especulações de que estaria namorando. Rafaella negou e afirmou que continua "solteira".
Relembre os procedimentos
Rafaella já revelou duas intervenções cirúrgicas publicamente. A primeira foi uma cirurgia ortognática. Depois, quando precisou ser submetida a um procedimento para corrigir o desvio de septo, ela aproveitou para fazer junto uma rinoplastia.
Mudança?
A jovem mora em São Paulo, com a mãe, Ticiane Pinheiro, o padrasto, César Tralli, e a irmã, Manu. Agora, o jornalista se mudará para o Rio de Janeiro, porque foi escalado para suprir a ausência de William Bonner na bacanda do "Jornal Nacional".
Por isso, é esperado que Ticiane se mude para a Cidade Maravilhosa com o marido. O destino de Rafaella não foi divulgado. A jovem está terminando o ensino médio e não revelou se mudará de cidade e escola, ou se ficará em São Paulo e passará a morar com o pai, Roberto Justus.