Instagram/@wesleysafadao Wesley Safadão relata detalhes sobre descoberta do tumor do filho

Wesley Safadão compartilhou nesta quinta-feira (25) os detalhes do susto vivido pela família após a descoberta de um tumor na cabeça do filho, Yhudy, de 14 anos, fruto de seu relacionamento com Mileide Mihaile.

O adolescente precisou passar por uma cirurgia de emergência na última sexta-feira (19). Após o procedimento, recebeu alta hospitalar na segunda-feira (22) e segue em recuperação ao lado da família.



"Compartilhar com vocês sobre o que aconteceu com Yhudy, né? Esse susto que tivemos nos últimos dias, mas para honra e glória do Senhor, ele já está curado. Foi só um susto, mas Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é real", afirmou o cantor em vídeo publicado nas redes sociais.

Safadão explicou que os primeiros sinais apareceram no dia 17 de setembro, quando o jovem reclamou de fortes dores na cabeça. O cantor contou que, ao examinar o local, encontrou um “calombo” e decidiu levá-lo imediatamente ao hospital. Após exames, foi constatado um tumor ósseo, identificado como histiocitose.

Segundo o artista, Yhudy foi internado no dia seguinte e submetido à cirurgia já na sexta-feira. "Foi tudo tranquilo, tudo da melhor forma possível. Foram cerca de três horas de cirurgia, e em pouco tempo ele já estava consciente, sem o efeito da anestesia" , disse.

O cantor ressaltou que a biópsia definitiva deve ser concluída ainda nesta semana, mas os indícios iniciais apontam para um tumor benigno, sem necessidade de tratamentos adicionais.

"Hoje ou amanhã sai o resultado da biópsia. A gente não queria compartilhar antes, mas, como a imprensa já tinha tomado ciência, precisou antecipar essa informação", completou.