Reprodução/Instagram Virginia Fonseca publica mensagens enigmáticas sobre Vini Jr.

A rotina de Virginia Fonseca tem sido marcada por altos e baixos nas últimas semanas. Entre viagens à Espanha e especulações sobre sua vida pessoal, a influencer tem movimentado as redes sociais com publicações que despertam atenção de seguidores e fãs de celebridades.

Tudo começou após a revelação de conversas de Vini Jr., jogador do Real Madrid, com uma modelo, o que deixou Virginia desapontada. Desde então, a influenciadora tem utilizado suas redes para postar mensagens enigmáticas, muitas delas com teor religioso, levando internautas a interpretar indiretas direcionadas ao atleta.





Na madrugada de sexta-feira (10), Virginia compartilhou um post em tom religioso: “Tem guerra que não é sua! É do Senhor, e Ele nunca perde”.

Embora o jogador não tenha sido citado diretamente, seguidores associaram a mensagem ao recente episódio envolvendo o affair.

Mensagens bíblicas e reflexões pessoais

O conteúdo de cunho espiritual não foi isolado. No dia 8, após Vini Jr. tornar público um pedido de desculpas, Virginia publicou um versículo bíblico de Provérbios 3:5-6, destacando confiança e entrega divina: “Senhor, entrego meu caminho a ti e declaro que cada decisão que eu tomar hoje será conforme a tua vontade”.

Em paralelo, a influencer comentou sobre noites mal dormidas, sem detalhar os motivos: “Eu estou com um sono surreal, gente. Surreal. Muito, muito sono. Não dormi nada essa noite, dormindo e acordando a noite inteira” , escreveu, gerando ainda mais especulações sobre seu estado emocional.

Trilhas sonoras e referências indiretas

Virginia também tem usado músicas para expressar seus sentimentos. Em um story no Instagram, a influencer cantou “Meu coração não é mais seu”, canção sertaneja, descrevendo a sensação de desapego. Trechos da letra, como “Ou você me solta / ou me segura”, foram interpretados pelos internautas como um resumo de sua relação com Vini Jr.

Apesar do clima de tensão, Virginia não deixou de compartilhar momentos positivos de sua estadia na Espanha. Entre eles, fotos da mansão que alugou no país, considerada “magnífica” por fãs, e um buquê de flores acompanhado de mensagem, que muitos acreditam ser uma tentativa de aproximação do jogador.