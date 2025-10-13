Reprodução/ Instagram @mammabruschetta Mamma Bruschetta é socorrida por bombeiros

Mamma Bruschetta, de 76 anos, sofreu um acidente doméstico nesta segunda-feira (13), conforme informado pela própria no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 417 mil seguidores.

Segundo a atriz e apresentadora, ela levou um tombo durante a madrugada na residência em que mora. Para ser socorrida, precisou contar com o auxílio de cinco bombeiros, acionados após o incidente na casa dela.





Por meio das redes sociais, ela ainda aproveitou para agradecer os profissionais que a ajudaram. "Queridos bombeiros que me acudiram no tombo que sofri na madrugada. Verdadeiros heróis", escreveu ela como legenda da postagem.

Nos comentários, a base de fãs da artista desejou melhoras e se mostrou preocupada com o estado de saúde da famosa. "Mama do céu, fica dando susto na gente não mulher", disse um. "Confesso que fiquei preocupada", admitiu uma segunda.

"Boa recuperação", prosseguiu um terceiro na rede social de Mark Zuckerberg. "Nossa, eu espero que você fique bem logo e que nada de mais grave tenha acontecido", continuou uma quarta. "Melhoras", finalizou ainda uma quinta.

Saiba mais

Mamma Brushcetta é uma personagem defendida pelo ator Luiz Henrique. A figura ficou conhecida pela participação em atrações de TV, como "Programa Silvio Santos", no SBT, além do tradicional "Mulheres", exibido na Gazeta.

Além disso, já chegou a ser uma das apresentadoras do "Fofocalizando", entre os anos de 2016 e 2019. Outro programa no qual participou foi "O Melhor da Tarde", em 2020, na Band, na época em que Cátia Fonseca era a titular.