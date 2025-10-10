Reprodução/Instagram/@giuliacosta Giulia Costa desabafa sobre gordofobia





























*Alerta de gatilho: este texto contém informações sensíveis. Caso você se identifique com o relato ou conhece alguém que esteja enfrentando uma situação semelhante, procure ajuda. O telefone do Centro de Valorização da Vida (CVV) é 188.

Giulia Costa, de 25 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (9), para relatar um momento doloroso que viveu em uma confeitaria no Rio. Após receber um comentário invasivo sobre seu corpo, a atriz desabafou sobre os impactos emocionais e os gatilhos ligados aos transtornos alimentares que enfrenta.

Ela contou que recebeu um comentário de uma atendente do local onde estava, dizendo que ela parecia mais magra, pois "na internet não aparece daquele jeito". A funcionária ainda a parabenizou por “estar mais magra”. A atriz criticou esse tipo de fala e falou sobre transtornos alimentares, dismorfia corporal e bulimia, além dos tratamentos que vem realizando.

"Quem faz esse tipo de comentário não faz ideia do que estou falando", ressaltou. Ela também mencionou o alerta de gatilho presente em seu vídeo e os impactos emocionais que sentiu após a situação.





Filha da atriz Flávia Alessandra, Giulia contou que, ao chegar ao carro, chorou muito. Em seguida, dirigiu até uma farmácia com a intenção de comprar um laxante, acreditando que isso a ajudaria a emagrecer. No entanto, após conversar com seu melhor amigo por telefone, desistiu da ideia e foi para casa comer o doce que havia comprado.

"Vou engordar de novo para mostrar para ela", disse, sobre a situação.

A influencer ainda contou que tentou se acalmar, mas que o dia não foi fácil - principalmente por ficar sem almoçar e jantado somente uma bebida proteica.

Ainda assim, ela se orgulhou de não ter cometido nenhum ato impensado.

"Quando você fala isso, você me valida só pelo meu peso, só pelo meu corpo. Não é legal quando vocês reafirmam essa crença tão errada", finalizou.