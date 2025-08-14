Reprodução/Instagram Flávia Alessandra

Flávia Alessandra não passou despercebida pelos seguidores nesta quinta-feira (14). A atriz elegeu um look ousado para posar para uma sessão de fotos em uma praia do Rio de Janeiro.



Nas imagens, ela aparece com um sorriso largo, enquanto desfruta da paisagem paradisíaca do mar. "Lado ensolarado🤍", dizia a legenda.

Os cliques chamaram a atenção dos seguidores, que encheram a publicação com menagens carinhosas. "Linda !!!!!😍😍😍😍", disse uma delas. "Nossa, você é a cara do amor da minha vida", brincou um outro. "la é toda, toda, toda perfeitinha 😍😍😍. A musa, sereia, deusa de todos os mares, oceanos e do meu coração. Eu te amo ♥️♥️♥️♥️", declartou uma terceira.















