TikTok/Rede Globo Padre recebe pedido de oração por Odete Roitman após morte em ‘Vale Tudo’

O padre Gabriel Natan, da Paróquia São Francisco de Assis, em Blumenau (SC), compartilhou nas redes sociais um pedido de oração inusitado. Um fiel entrou em contato nesta semana pedindo que o religioso rezasse pela personagem Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, que morreu no capítulo mais recente da novela "Vale Tudo " , da TV Globo.

Em publicação feita no TikTok, o padre relatou o episódio.

“ Hoje recebi um pedido de oração bem inusitado. Um paroquiano mandou bem assim: o senhor pode rezar por uma pessoa que faleceu? Eu falei claro. Qual o nome? Ela mandou: Odete Roitman ”, contou o religioso, rindo da confusão entre a ficção e a vida real.

A cena da morte de Odete foi exibida na noite de segunda-feira (6) e movimentou as redes sociais, repetindo o sucesso da versão original de 1988. A personagem, uma das mais marcantes vilãs da teledramaturgia, foi assassinada em sua suíte do Copacabana Palace com um tiro, em uma sequência inspirada no clássico momento vivido por Beatriz Segall há mais de 30 anos.

A nova "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, mantém o mistério em torno da identidade do assassino de Odete, repetindo o formato que marcou época em 1988.