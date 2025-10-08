Reprodução/Instagram/@ingridgaigher Edvana é vista beijando o ator Humberto Carrão

Com a morte de Odete Roitman, Vale Tudo entra em sua reta final e continua dando o que falar, especialmente nas festas de despedida do elenco. No último fim de semana, durante um desses eventos com os atores globais, o ator Humberto Carrão, que interpreta Afonso Roitman, foi flagrado beijando a atriz Edvana Carvalho, intérprete de Eunice na trama.

O momento foi compartilhado por Ingrid Gaigher, colega de elenco que dá vida à Lucimar, e registrado durante a festa realizada na casa de Paolla Oliveira, no Rio de Janeiro, em 5 de outubro de 2025.

A imagem do beijo entre os dois viralizou rapidamente e movimentou as redes sociais.





"Onde me inscrevo para participar dessas brincadeiras gostosas com o Carrão?", comentou uma internauta. "Afonso pegando a Eunice", brincou outro, fazendo referência aos personagens da novela.

Quem é Edvana Carvalho?

Edvana Carvalho, de 57 anos, é uma atriz baiana nascida em Salvador. Com uma carreira sólida na televisão, seu papel mais recente, além de Eunice na novela Vale Tudo, foi o de Inácia em Renascer (2024).

Ao longo de sua trajetória, a atriz participou de duas temporadas de Malhação, da novela Pega-Pega e da série Clandestinos - O Sonho Começou.

Na Band, integrou o programa Minha Receita, ao lado do chef Erick Jacquin. Já nas plataformas de streaming, fez parte do elenco da série Irmãos Freitas. Fora da televisão, Edvana tem uma presença marcante no teatro e no cinema, consolidando-se cada vez mais como uma artista completa.

Recentemente, estreou no filme Malês, que retrata a maior revolta negra do Brasil, ocorrida em Salvador em 1835. O longa tem direção de Antônio Pitanga.