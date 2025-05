Reprodução: Instagram/@yurilima94 Yuri Lima mostrou registros ao lado da cantora e da filha

Yuri Lima utilizou as redes sociais, no último domingo (11), para publicar uma homenagem à Iza em virtude do Dia das Mães. O atleta também dividiu com os seguidores alguns momentos que viveu com a cantora e a filha, Nala.



"Obrigado meu amor, por essa dádiva em nossas vidas. Obrigado por ter feito nossa princesa do jeitinho que ela é, e por ser essa mãe maravilhosa e dedicad", iniciou o jogador de futebol.

"E dessa vez sem nosso presentinho na barriga. Eu te amo e espero que tenha gostado do seu dia, mamãe!", desejou ele. Em julho de 2024, o casal havia terminado após a artista ter sido traída.

Casal terminou, mas reatou semanas depois

No entanto, em agosto, Lima foi visto frequentando a casa de Iza. Por conta do nascimento da primeira filha do casal, Yuri voltou a participar do círculo social da artista, principalmente semanas antes do parto.

