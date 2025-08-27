Reprodução/Instagram Maíra Cardi reclama de tratamento rude em loja de grife

A influenciadora Maíra Cardi relatou nesta quarta-feira (27) ter se chocado com o valor de um jantar durante viagem à Suíça. A conta chegou a R$ 7 mil, segundo vídeo publicado nas redes sociais. A empresária está no país europeu acompanhada do marido, Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico.

O conteúdo foi revelado pela própria Maíra em gravação compartilhada no TikTok. No vídeo, ela aparece reagindo ao preço da refeição e descreve a experiência gastronômica em um restaurante de luxo.

“ A conta do restaurante veio R$ 7 mil – porque tem a conversão – para um jantar ”, disse. Em seguida, a influenciadora acrescentou: “ Vir para a Suíça não é para qualquer um ”.

Durante a gravação, Thiago Nigro detalhou alguns dos valores cobrados. Um prato de salsicha alemã chegou a R$ 175 após a conversão. O combo de seis sashimis foi o que mais chamou atenção: R$ 480. A reação de surpresa do casal logo repercutiu entre os seguidores.

Nos comentários, internautas compararam o gasto com despesas do dia a dia. “ Eu gasto R$ 800 para a compra do mês inteiro ”, escreveu um usuário. Outros ironizaram: “ Sou muito pobre ”, enquanto alguns resumiram a sensação de espanto: “ Realmente, muita coisa para um jantar ”.

A viagem incluiu ainda familiares. Maíra e Thiago estão hospedados em um resort luxuoso em Obbürgen, cidade suíça conhecida por paisagens montanhosas e hotéis sofisticados. A rotina do casal, marcada por registros de luxo, segue chamando atenção do público.