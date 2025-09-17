Reprodução/ Instagram @tulio.gadelha Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha se beijam

Fátima Bernardes está comemorando mais um ano de vida nesta quarta-feira (17). A ex-apresentadora do "Encontro" recebeu homenagens de vários famosos, com destaque para um texto romântico do deputado federal Túlio Gadêlha (REDE - PE).

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 1,6 milhões de seguidores, o político ainda abriu um álbum de fotos com alguns dos momentos que vivenciou ao lado da jornalista.





"Hoje é o dia dela. Da minha companheira de vida, de momentos incríveis, momentos comuns e algumas vezes até, difíceis. Como é a vida. A pessoa que escolhi para viver cada um desses momentos", começou Gadêlha.

"O meu primeiro bom dia e meu último boa noite há quase oito anos. Que Deus continue iluminando a vida dessa mulher linda, inteligente, gentil, apaixonada pelas pessoas e pela vida. Feliz aniversário, amor", finalizou ele.

Reprodução/ Instagram @tulio.gadelha Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha combinam fantasias





Mais famosos

De atrizes a cantor, outras personalidades midiáticas também felicitaram Fátima Bernardes, que colecionou passagens em atrações televisivas exibidas tanto na TV aberta quanto em canal por assinatura.

"Parabéns para a minha amiga querida, Fátima Bernardes. Saúde e sorte", declarou a atriz Regina Casé, longe das novelas desde 2023, quando interpretou a personagem Zoé em "Todas as Flores".

"Feliz aniversário, querida Fátima Bernardes. Saúde, amor e paz", acrescentou o cantor e compositor Djvan. "Parabéns, minha querida, um lindo novo Ano para você. Você merece, linda", pontuou a atriz Elizabeth Savala, no ar como Cunegundes em "Êta Mundo Melhor".