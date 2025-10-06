Instagram Ex-The Voice Brasil denuncia injúria racial em academia de Salvador

O cantor Samuel Marques, conhecido por participar do The Voice Brasil em 2019, denunciou ter sido vítima de injúria racial dentro de uma academia na Graça, em Salvador, no último sábado (4). O artista relatou que um homem o chamou de “ urso do cabelo duro ” durante o treino.

Em vídeo publicado no Instagram, Samuel mostrou parte da conversa com o agressor, que confirmou a fala e tentou se justificar dizendo ter um genro negro.

Após o ocorrido, Samuel registrou boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin). Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado como injúria racial. Câmeras de segurança do local estão sendo analisadas, e testemunhas começaram a prestar depoimento.

O cantor afirmou que não pretende deixar o caso impune. “ Esse é um passo fundamental para legitimar o que aconteceu, porque racismo não é mal-entendido, não é piada, não é exagero — é crime. Quando denunciamos, mostramos que não vamos mais aceitar que a violência contra pessoas negras seja tratada com normalidade ou invisibilidade ”, disse.

Ele também explicou o papel da denúncia como forma de resistência. “ Falo por mim, mas também por tantos irmãos e irmãs que diariamente passam por situações semelhantes e muitas vezes não conseguem denunciar. Eu decidi não me calar. Que essa luta sirva de exemplo: toda vez que alguém sofrer racismo, é preciso registrar, denunciar e exigir justiça. Racismo não se relativiza, não se justifica: se combate. ”

A SmartFit comentou na publicação do músico: " Vimos sua publicação e ficamos extremamente preocupados com a situação. Essa não é a experiência que desejamos para nenhum de nossos usuários. Reforçamos que somos uma instituição aberta para todos, onde nenhum tipo de preconceito é tolerado. Poderia nos enviar o ocorrido pela DM, informando a unidade em questão, o horário e seu CPF, por favor? Pode contar com a gente para ajudar no que for preciso, tá bem? "

Samuel Marques ficou conhecido nacionalmente após integrar o time de Michel Teló no The Voice Brasil, onde apresentou a canção “ Feeling Good ”. Ele foi eliminado na Rodada de Fogo, mas conquistou destaque e chegou a cantar no carnaval de Salvador a convite de Ivete Sangalo.

Atualmente, o artista estuda canto lírico na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e trabalha como professor e backing vocal do cantor Saulo.