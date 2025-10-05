Instagram/@hungria_oficial Hungria recebe alta após suspeita de intoxicação por metanol

O rapper Hungria, de 34 anos, recebeu alta médica neste domingo (5), após passar três dias internado na UTI do Hospital DF Star, em Brasília.

Ele deu entrada na unidade de saúde na quinta-feira (2), após apresentar sintomas como dor de cabeça, náuseas, vômitos, visão turva e acidose metabólica, indicativos de um possível quadro de intoxicação após o consumo de bebida alcoólica.

O artista havia realizado uma série de shows no interior e na Grande São Paulo no fim de semana anterior à internação. Durante o tratamento, Hungria foi submetido à hemodiálise e outros procedimentos de suporte intensivo.

Neste domingo (05), ele usou as redes sociais para agradecer o apoio que recebeu durante o período de recuperação:

“Primeiramente, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de celebrar a vida e este dia. Sou grato a toda a equipe do Hospital DF Star e, em especial, ao Dr. Leandro Machado, que cuidou com dedicação da minha recuperação. Meu muito obrigado também a todos os fãs, amigos e familiares que, com orações, carinho e mensagens, tornaram esse momento mais leve e cheio de força. Hoje é um dia de vitória e gratidão!”, escreveu.

Apesar da suspeita inicial de intoxicação por bebida adulterada, a Polícia Civil do Distrito Federal informou no sábado (4) que não foi encontrada a presença d e substâncias irregulares nas amostras analisadas.

Procurada pelo portal iG Gente, a corporação afirmou:

“De acordo com os peritos, não foi detectada a presença de metanol nas amostras analisadas. Os exames também apontaram que o teor de álcool anidro está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).”

As autoridades seguem apurando o caso. “Outros exames periciais ainda serão realizados para verificar eventual falsificação de rótulos, contrarrótulos, selos, lacres e do próprio líquido”, completou a Polícia Civil.

Até o momento, não há confirmação oficial de que o quadro de Hungria esteja relacionado à ingestão de bebida contaminada.