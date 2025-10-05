Luísa Sonza, 27, exibiu nas redes sociais os detalhes de suas férias nas Ilhas Maldivas ao lado do namorado, o médico e modelo português Luís Ribeirinho, 29.
Nos registros publicados neste domingo (05), a cantora aparece usando biquínis pretos e vermelhos, fazendo passeios de barco, mergulhando na piscina, jantando e até assistindo cinema em alto mar.
A cantora e Luís assumiram a relação publicamente em março deste ano.
- LEIA TAMBÉM: Luísa Sonza é confirmada no Coachella 2026.
Agenda de shows
Luísa confirmou sua agenda de shows em suas últimas publicações nas redes sociais:
- 17/10 em São Paulo (SP);
- 31/10 em Lisboa (PT);
- 01/11 no Porto (PT);
- 15/11 em Fortaleza (CE) e
- 27/12 no Rio de Janeiro (RJ).
A artista foi confirmada no Coachella 2026, nos dias 11 e 18 de abril, quando se apresentará no mesmo dia que Justin Bieber, marcando o retorno do cantor após três anos afastado dos palcos.
Outros artistas do festival incluem The Strokes, Labrinth, Alex G e Interpol.
Novo visual e polêmica com Silva
Recentemente, Luísa mostrou nas redes sociais seu novo visual, despedindo-se dos fios loiros. Agora, a cantora ostenta raízes mais escuras em tom castanho, pontas claras e franja.
O novo estilo recebeu elogios de fãs: " Igual vinho: cada vez fica mais perfeito ", comentou um seguidor.
A mudança acontece após polêmica envolvendo o cantor Silva, que criticou Sonza durante o Festival Vibrar, em Brasília, no dia 07 de setembro. Ele afirmou que a cantora se beneficiava do agro e criticou o apresentador Serginho Groisman por não chamá-lo para cantar suas próprias músicas. Luísa não se pronunciou sobre as declarações.