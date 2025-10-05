@luisasonza Luísa Sonza renovou o bronzeado enquanto curtia o clima tropical das Ilhas Maldivas

Luísa Sonza, 27, exibiu nas redes sociais os detalhes de suas férias nas Ilhas Maldivas ao lado do namorado, o médico e modelo português Luís Ribeirinho, 29.

@luisasonza O casal aproveitou passeio de barco para assistir a um filme em meio às águas cristalinas





Nos registros publicados neste domingo (05), a cantora aparece usando biquínis pretos e vermelhos, fazendo passeios de barco, mergulhando na piscina, jantando e até assistindo cinema em alto mar.

A cantora e Luís assumiram a relação publicamente em março deste ano.

LEIA TAMBÉM: Luísa Sonza é confirmada no Coachella 2026.

@luisasonza Cantora se refresca em momento de descontração em viagem às Ilhas Maldivas





Agenda de shows

Luísa confirmou sua agenda de shows em suas últimas publicações nas redes sociais:

17/10 em São Paulo (SP);

em São Paulo (SP); 31/10 em Lisboa (PT);

em Lisboa (PT); 01/11 no Porto (PT);

no Porto (PT); 15/11 em Fortaleza (CE) e

em Fortaleza (CE) e 27/12 no Rio de Janeiro (RJ).





A artista foi confirmada no Coachella 2026, nos dias 11 e 18 de abril, quando se apresentará no mesmo dia que Justin Bieber, marcando o retorno do cantor após três anos afastado dos palcos.

Outros artistas do festival incluem The Strokes, Labrinth, Alex G e Interpol.

Novo visual e polêmica com Silva

Recentemente, Luísa mostrou nas redes sociais seu novo visual, despedindo-se dos fios loiros. Agora, a cantora ostenta raízes mais escuras em tom castanho, pontas claras e franja.

O novo estilo recebeu elogios de fãs: " Igual vinho: cada vez fica mais perfeito ", comentou um seguidor.

@luisasonza O casal compartilhou momentos de intimidade durante refeição em local paradisíaco





A mudança acontece após polêmica envolvendo o cantor Silva, que criticou Sonza durante o Festival Vibrar, em Brasília, no dia 07 de setembro. Ele afirmou que a cantora se beneficiava do agro e criticou o apresentador Serginho Groisman por não chamá-lo para cantar suas próprias músicas. Luísa não se pronunciou sobre as declarações.