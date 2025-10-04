Instagram/@virginia Virginia vibra com gols de Vini Jr. e aumenta rumores de affair

Assumidos? Virginia Fonseca não apenas vestiu a camisa do Real Madrid com o nome de Vinícius Júnior nas costas e autografada pelo próprio jogador, como também comemorou com entusiasmo os dois gols marcados por ele neste sábado (4), durante a vitória do time sobre o Villarreal, por 3 a 1, no Santiago Bernabéu.

Nos stories publicados em suas redes sociais, a influenciadora digital celebrou cada lance decisivo do atacante com mensagens que chamaram a atenção dos seguidores.

“Gol do Big Seven”, escreveu ela no primeiro gol. No segundo, reforçou: “Outro gol do Big Seven. Tem que respeitar”.

O apelido carinhoso e o tom das publicações reforçaram os rumores de um possível affair entre os dois, especulação que vem ganhando força. Antes do jogo, Virginia apareceu com a camisa oficial do clube, personalizada com o nome de Vini Jr. e a dedicatória: “Para Virginia, com muito carinho”, assinada pelo craque.

Instagram/@virginia Virginia posa com camisa do Real Madrid com nome de Vini Jr.

Solteira desde maio, quando anunciou o fim do casamento com o cantor Zé Felipe, com quem tem três filhos, Virginia tem sido constantemente associada ao jogador do Real Madrid, com quem já foi vista em jantares e outros encontros em Madrid.

Encontros

Nesta quinta-feira (2), seguidores atentos notaram semelhanças entre imagens publicadas por ambos em suas redes sociais, sugerindo que eles teriam jantado juntos em Madrid. O suposto encontro também teria contado com a presença do jogador Éder Militão e da influenciadora Tainá.

Além disso, Virginia já foi vista no mesmo iate usado por Vini Jr. e, em outras ocasiões, publicou imagens que teriam sido feitas em cômodos da casa do jogador, como a cozinha e o closet.

Enquanto isso, Zé Felipe também estaria seguindo em frente. O sertanejo é alvo de boatos envolvendo a cantora Ana Castela.