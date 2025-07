Reprodução/Instagram Vera Fischer





Vera Fischer não passou despercebida pelos seguidores no último domingo (06). A atriz surgiu fazendo charme ao posar para uma foto compartilhada em suas redes sociais.

Para a ocasião, ela apostou em um vestido vermelho com uma fenda generosa na perna. Ela combinou a produção com batom da mesma cor e abriu um sorriso largo enquanto encarava o fotógrafo.

"♥️ Amores ♥️ Sucesso total em Ribeirão Preto, no lindo @theatropedro2 🌟💫✨ @ocasalmaissexydaamerica é só gratidão 🔥🎭🔥Até a próxima e um belíssimo domingo a todos ☀️😘", escreveu ela na legenda.

O clique chamou a atenção dos seguidores, que encheram a publicação de mensagens carinhosas. "Deusa maravilhosa!", afimou uma delas. "Diva demais!😍😍😍", postou uma outra. "Perfeita ❤️ linda 😍 sucesso sempre 🙌 beijos 😘 🎭🥂💖💫🌹", desejou uma terceira.

O passado de Vera



Recentemente, Vera participou do "Pode Perguntar", quadro do "Fantástico", exibido aos domingo. Durante a atração, a atriz foi entrevistada por 29 pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e relembrou do término com Felipe Camargo e da época em que usou droga.

"Olha fomos muito felizes, viu? É que tem casamentos que acabam e sim eu me envolvi com droga. Mas a gente teve muitas brigas por ciúme, incompreensão e também imaturidade, né? Mas foi um casamento bacana enquanto durou", comentou ela, que foi casada com o ator entre 1988 e 1995.

"Eu tive o meu filho, Gabriel, que é a coisa mais doce desse mundo. Do primeiro casamento com o Perry Salles, eu tive a Rafaela. E, depois com o Felipe, eu tive o Gabriel. Então, assim, toda relação de amor quando termina com filho que eu quis muito é porque foi feliz", acrescentou na ocasião.