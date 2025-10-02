Foto: Divulgacao STJ reverte condenação de Victor Chaves e reconhece prescrição da pena

O Superior Tribunal de Justiça reverteu a condenação do cantor Victor Chaves, da dupla com Leo, acusado de agredir a então esposa em 2017, em Belo Horizonte. A decisão foi publicada em setembro e reconheceu a prescrição da pena de 18 dias de prisão em regime semiaberto, além do pagamento de R$ 20 mil por danos morais.

A decisão foi assinado pelo ministro Messod Azulay Neto, relator do processo. O caso transitou em julgado neste mês, o que significa que não cabem mais recursos.

Victor Chaves foi denunciado após a ex-esposa, Poliana Bagatini, registrar ocorrência contra ele. Grávida de quatro meses, ela relatou ter sido jogada no chão e chutada na saída de um elevador.

Na época, a Polícia Civil analisou imagens de segurança do prédio e indiciou o cantor por contravenção penal. Em vídeo nas redes sociais, Victor negou a agressão.

“ O que eu pratiquei foi um ato de desespero para conter uma pessoa que estava completamente fora de si para pegar uma criança de um ano. Pela minha filha, o que eu fiz, eu faria de novo ”, declarou na época.

A primeira condenação veio em 2019, quando a Justiça de Minas Gerais aplicou pena com base na Lei Maria da Penha. Em 2021, desembargadores do Tribunal de Justiça confirmaram a decisão em segunda instância.

A defesa recorreu às cortes superiores, alegando prescrição. Em março de 2025, o ministro Messod Azulay reconheceu que o prazo legal de três anos havia sido ultrapassado. O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, confirmou a decisão, consolidando o fim do processo.

O episódio impactou diretamente a carreira da dupla Victor & Leo. Dias após a denúncia, os irmãos foram desligados do programa " The Voice Kids ". No ano seguinte, anunciaram separação oficial.

Apesar da polêmica, a dupla retomou atividades em 2024, realizando shows em grandes arenas, como no estádio Morumbis, em São Paulo.