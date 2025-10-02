Instagram Cantor Hungria

O Boteco da Villa, em São Bernardo do Campo, foi interditado nesta quinta-feira (2) pela Vigilância Sanitária após suspeita de venda de bebidas adulteradas com metanol . A ação ocorreu dias depois da apresentação do rapper Hungria no local, que está internado em Brasília com sintomas compatíveis de intoxicação.

A Prefeitura de São Bernardo que anunciou uma força-tarefa de fiscalização em bares, restaurantes e distribuidoras da cidade. O objetivo é identificar possíveis focos de adulteração, coibir irregularidades e proteger a saúde da população.

Segundo boletim do Hospital DF Star, Hungria apresentou cefaleia, náusea, vômito, visão turva e acidose metabólica.

" Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro ", informou a equipe médica.

Em nota oficial publicada nas redes sociais, o Boteco da Villa afirmou que a medida foi apenas preventiva.

“ Queremos deixar claro que todas as nossas bebidas são adquiridas com procedência garantida, sempre acompanhadas de nota fiscal; nunca houve qualquer indício ou evidência de adulteração em nossos produtos ”. O estabelecimento também classificou a decisão como " precipitada e meramente cautelar ".

O iG Gente entrou em contato com a diretoria da Vigilância Sanitária de São Bernardo via telefone e e-mail para o posicionamento sobre o caso. Entretanto, até o momento, não obteve respostas.

Vigilância amplia operações e fecha mais bares em SP

A ação em São Bernardo integra uma série de operações da Vigilância Sanitária em São Paulo. Desde segunda-feira (29), sete estabelecimentos foram interditados de forma cautelar em diferentes cidades do estado.

Em São Bernardo, a Prefeitura montou um comitê intersecretarial que envolve Procon, Secretaria de Justiça, Vigilância Sanitária e Polícia Civil. A prefeita Jessica Cormick afirmou que a prioridade é proteger a população.

“ A adulteração de bebidas com metanol é um crime gravíssimo contra a vida. Mobilizamos nossas equipes de Saúde, Vigilância e Justiça para fiscalizar e interditar, se necessário ”, disse.

O secretário municipal de Justiça, Ronaldo Perrucci, reforçou a importância das denúncias.

“ Estamos intensificando as vistorias e dialogando com comerciantes para que se tornem parceiros nesse processo, colaborando com informações e ajudando a identificar práticas suspeitas ”.

A Prefeitura também publicou recomendações para comerciantes, que devem adquirir bebidas apenas de fornecedores oficiais, exigir notas fiscais e checar rótulos e embalagens. Em caso de suspeita, a venda deve ser interrompida e o lote preservado para análise.