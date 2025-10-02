Reprodução/Instagram Cantor Hungria



Gustavo da Hungria, 34 anos, conhecido como Hungria Hip Hop, precisou ser internado às pressas nesta quinta-feira (2/10), no Hospital DF Star, em Brasília.

Segundo comunicado enviado à imprensa, o cantor de rap confirmou que a principal suspeita é de intoxicação por metanol. Ele está "sob observação e fora de risco iminente".

"O cantor Hungria encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo. Ele está sendo acompanhado pelo Dr. Leandro Machado, no Hospital DF Star, em Brasília" .

A assessoria do cantor também informou que a agenda de shows foi cancelada. "Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente. Agradecemos a compreensão dos fãs, da imprensa e de todos os parceiros neste momento."





Na última terça-feira, o governo de São Paulo confirmou que cinco pessoas morreram de intoxicação por metanol no estado, em que uma delas foi comprovadamente causada por consumo de bebida alcoólica adulterada, enquanto as outras quatro estão em investigação.

Os casos suspeitos também foram registrados no Nordeste: a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco notificou três ocorrências que estão em investigação; duas pessoas teriam morrido e uma perdido a visão por suspeita de intoxicação por metanol.

De acordo com dados mais recentes, foram 22 casos envolvendo a crise, divididos em sete confirmados e 15 em apuração em São Paulo. A principal suspeita é que o componente, altamente tóxico, tenha sido colocado em bebidas alcoólicas falsificadas, como gin e vodca.



