Oswaldo Neto Hungria Hip Hop

O rapper Hungria foi internado nesta quinta-feira (2) em Brasília com fortes sintomas de intoxicação. O cantor apresentou cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. A suspeita é de ingestão de bebida adulterada, segundo a assessoria do artista. Até quarta-feira (1º), o Brasil registrava 43 casos confirmados de intoxicação por metanol, de acordo com o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde.

Gustavo da Hungria Neves, de 34 anos, nasceu em Ceilândia, no Distrito Federal. Ele começou a carreira ainda adolescente e se tornou um dos nomes mais populares do rap nacional.

O primeiro sucesso surgiu aos 14 anos, com a faixa " Hoje tá embaçado ". Desde então, Hungria acumulou mais de 12 milhões de seguidores no Instagram e mais de 14 milhões de inscritos no YouTube.

Entre os maiores hits estão “ Amor e fé ”, “ Lembranças ” e “ Coração de aço ”. O trabalho mais recente é o álbum Virou Verão, lançado no fim de 2024, com participações de Psirico, DJ Win e outros artistas.

Hungria ficou conhecido como “ rapper do sertanejo ” após parcerias com Lucas Lucco e Gusttavo Lima. “ Eu sou do rap, mas levanto a bandeira da música. Então o sertanejo, outros estilos, também fazem parte da minha vida ”, afirmou na época ao g1.

O nome do artista também foi lembrado nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O baiano Isaquias Queiroz comemorou a medalha de ouro na canoagem citando versos da música “ Um Pedido ”, lançada em 2019. A letra narra a infância do rapper na periferia de Brasília.

Após a conquista, Hungria publicou vídeo convidando Isaquias para visitá-lo em Brasília.

Em março deste ano, o cantor foi abordado pela Polícia Militar de Goiás, em Goiânia, durante manobras em via pública. O carro em que estava não tinha placa nem documentação regular, mas, segundo a PM, não havia restrições legais contra os ocupantes. O veículo foi apreendido após a inspeção.