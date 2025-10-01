Reprodução/Instagram/@dadodolabella Dado Dolabella curte cachoeira com namorada

Dado Dolabella, de 45 anos, postou vários cliques de um banho de cachoeira na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. No entanto, um deles chamou a atenção dos internautas: o ator apareceu dando um beijo no cangote da nova namorada, Marcela Tomaszewski.

Em meio à natureza, ele recebeu uma massagem e compartilhou, na noite da última terça-feira (30), fotos e vídeos do momento.

"Massagem, nível hard, reset dentro da cachoeira. Natureza que vira spa, energia que vira cura. Chapada não explica, só sente! Quem já se entregou pra uma vibe dessa?", escreveu ele na legenda do post no Instagram.

Após a publicação, seus seguidores fizeram questão de comentar:

"Viva e seja feliz, Dado. Felicidades nesse novo ciclo", disse uma. "Lugar maravilhoso", comentou outra. "Quanta beleza!", reiterou uma terceira.





O cantor e a modelo foram vistos juntos pela primeira vez durante uma ida ao cinema em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Anteriormente, Dado havia deixado de seguir Wanessa Camargo no Instagram, após a cantora ser fotografada em clima de romance com o ator Allan Souza Lima.

O fim do relacionamento entre Dado e Wanessa foi anunciado em fevereiro deste ano; porém, fontes afirmavam que os dois continuavam se encontrando às escondidas. A filha de Zezé Di Camargo e o artista haviam reatado a relação em 2022, após mais de 20 anos separados.

Quem é Marcela Tomaszewski?

Marcela Tomaszewski é modelo e já viajou o mundo a trabalho. Nas passarelas, venceu o Miss Universe Gramado 2025 e também disputou o Miss Universe Rio Grande do Sul, embora não tenha levado a faixa. Em 2015, aos 18 anos, foi eleita Miss Mundo Porto Alegre.

Além da carreira como modelo, Marcela é empresária: ela é fundadora e CEO da marca de biquínis Jae Beachwear. Em suas redes sociais, compartilha diversos momentos de viagens internacionais, trabalhos como modelo e divulga sua grife. Apesar de ter mostrado Dado em seus stories, ainda não publicou nenhuma foto com ele no feed do Instagram.

Ela fala inglês e espanhol, e também tem conhecimento em italiano. Sempre exibe um ar moderno ao compartilhar suas viagens lifestyle, revelando um lado cosmopolita de quem transita com naturalidade pelo universo da moda.