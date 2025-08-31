Susana Vieira apareceu empolgada em fotos com a nora, a DJ Ketryn Goetten. A atriz curte passeio em Lisboa, Portugal, antes de estrear em peça de teatro no país.
Em um álbum de fotos compartilhado neste domingo (31), em suas redes sociais, ela aparece com um sorriso largo ao posar em pontos turísticos da cidade, como o Elevador de Santa Justa.
"Passeando com a norinha @ketryngoetten em Lisboa 💖 Estreia de “Lady” dia 4 de setembro no Teatro Armando Cortez! 🎭" , comemorou na legenda.
Recentemente, Susana surgiu curtindo o dia de sol na ilha de Mykonos, na Grécia.
Na ocasião, ela chegou a comemorar seu aniversário ao lado de familiares. "Meus 83 anos, com minha família, amigos, muito amor, saúde e esse mar sem fim" , escreveu ela na legenda da publicação no Instagram no dia.