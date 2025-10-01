Reprodução/ Instagram @ricky_martin Ricky Martin

Ricky Martin, de 53 anos, usou as redes sociais na terça-feira (30) para compartilhar um clique nu. O cantor, conhecido na indústria fonográfica, mostrou o abdômen trincado, reflexo da rotina intensa de treinos físicos.



A postagem foi feita nos stories do Instagram, plataforma na qual acumula mais de 18,9 milhões de seguidores. Na ocasião, ele ainda aproveitou a publicação para mostrar as tatuagens que tem espalhada nos braços e peito.





Saiba mais

Cantor nascido em Porto Rico, Ricky Martin se destacou na indústria fonográfica internacional, sendo considerado uma das principais vozes do pop latino. Antes de emplacar a profissão musical, na infância, fazia comerciais publicitários na televisão.

Em 1984, aos 12 anos, participou da banda Menudo, uma das mais famosas da América Latina na década de 80. Em 1989, ele decidiu se separar do grupo para dedicar-se exclusivamente ao lançamento da carreira solo.

Fora isso, colecionou participações em obras audiovisuais como ator. A série "General Hospital" foi um dos projetos mais conhecidos dele no segmento. Em 1999, fez shows por vários países com a turnê "Livin 'la Vida Loca Tour".

Já no ano de 2010, surpreendeu o público ao revelar que é homossexual. Em 2023, se separou de Jwan Yosef. O cantor e o pintor estavam juntos desde 2018.



