Reprodução/TV Record Val Marchiori falou sobre o câncer de mama

A empresária e influenciadora Val Marchiori, de 50 anos, anunciou nesta quarta-feira (1º) que precisará iniciar sessões de quimioterapia e radioterapia no tratamento contra o câncer de mama. O resultado do exame saiu justamente no Dia do Outubro Rosa, data dedicada à prevenção e ao diagnóstico precoce da doença.

A revelação foi feita com exclusividade no Instagram, onde Val detalhou a ansiedade em torno da espera pelo exame e destacou que seguirá as orientações do oncologista Fernando Maluf e de sua equipe. A socialite ainda reforçou a importância da campanha de conscientização e pediu que mulheres façam exames preventivos durante todo o ano.

“ Saiu hoje o resultado. Vou precisar fazer quimioterapia. Eu estava muito ansiosa, esperando com medo, porque a quimio é mais invasiva. Também vou passar por radioterapia, conforme a decisão do Dr. Fernando Maluf e de toda a sua equipe, para que a doença não volte ”, relatou.

A influenciadora contou que teme os efeitos do tratamento, mas disse acreditar na recuperação.

“ Quando ouvimos quimioterapia, já pensamos: será que meu cabelo vai cair? Vou ficar fraca? Muitas coisas passam pela cabeça, não só sobre beleza, mas também: será que vou conseguir? Confesso pra vocês que estou com medo, muito medo. Mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo ”, afirmou.

O marido, Amilton Augusto, também se pronunciou sobre o momento delicado.

“ A gente vai passar por isso. É apenas mais um desafio que a vida está nos colocando. Que essa experiência sirva de voz, que a gente consiga inspirar mais pessoas ”, declarou.

Val reforçou a importância da prevenção. “ Que o Outubro Rosa venha, desta vez, com ainda mais força para motivar e incentivar o cuidado com a saúde. Foquem no que realmente importa: saúde. Mulheres, não deixem de fazer suas mamografias. Tudo o que é descoberto no início é muito mais fácil de tratar ”, disse.

A empresária explicou que na próxima quarta-feira (8) fará a internação para colocar um cateter. “ É isso… fé em Deus e obrigada pelo carinho de todos ”, acrescentou.

Val recebeu o diagnóstico em agosto e passou por cirurgia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Em setembro, recebeu alta médica, mas foi informada de que o tratamento precisaria continuar com etapas mais intensas.

“ Quero agradecer o carinho, as orações e a energia positiva que recebo todos os dias. Vocês fazem parte da minha força. Essa luta não é só minha, é de todas as mulheres que passam por esse desafio ”, afirmou.

A socialite encerrou dizendo que pretende usar sua voz para ajudar outras pacientes. “ Que eu possa, de alguma forma, diminuir o sofrimento de outras mulheres e ser um instrumento de força. Eu vou fazer, eu vou lutar, e vou usar a minha voz para isso ”, concluiu.