Val Marchiori recebe alta médica e inicia nova fase contra o câncer

A empresária Val Marchiori recebeu alta hospitalar nesta semana após um período de internação relacionado ao tratamento contra o câncer. A socialite comemorou o retorno para casa ao lado da família e afirmou que em 40 dias dará início à segunda fase do processo de cura.

A notícia foi compartilhada pela própria Val em publicação no Instagram, perfil @valmarchiori, onde ela relatou detalhes da recuperação e agradeceu a rede de apoio.

“ Deus é bom o tempo todo! Acabo de receber alta médica e volto para casa, ao lado dos meus filhos e do meu marido, que foram o alicerce fundamental desse meu pior momento do tratamento até aqui. Foram dias difíceis e de muita dor que só suportei porque eles estavam lá comigo ”, escreveu Val.

A influenciadora também explicou a importância de seguir firme no enfrentamento da doença.

“ Agora é descansar um pouco e me recuperar. Em 40 dias daremos início a segunda parte do tratamento que, com fé em Deus, encerrará definitivamente esse capítulo triste da minha vida ”, declarou.

Segundo ela, o relato tem como objetivo transformar a experiência em apoio a outras mulheres.

“ Quero, daqui para frente, seguir ajudando para que outras mulheres não sofram o mesmo, auxiliando na divulgação e apoio das políticas e instituições de combate ao câncer ”, publicou.

Em outro trecho da mensagem, Val destacou o aprendizado no processo de superação.

“ Às vezes é no meio da escuridão que encontramos a luz que deve guiar nossos passos na direção daquilo que viemos fazer aqui na Terra. Que Deus continue nos iluminando e nos permitindo sermos também essa luz na vida de outras pessoas ”, disse.

A empresária fez questão de agradecer à equipe médica, enfermeiros e auxiliares que acompanharam o tratamento, além de amigos e fãs que enviaram mensagens.

“ Foram tantas mensagens lindas, de toda parte do Brasil, que me deixaram muito emocionada. Vocês são muito fofos(as) e gentis!!! GRATIDÃO!!!! ”, completou.