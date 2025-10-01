Reprodução/ Instagram @carol_nakamura @marciofariasfoto Carol Nakamura

Carol Nakamura, de 42 anos, usou as redes sociais para abrir um álbum de fotos no qual surgia fazendo topless. A ex-dançarina do antigo ballet de Fausto Silva apareceu segurando um laço vermelho e mostrando a marca do bronzeado renovado.

Na legenda da postagem, ela fez referência ao retorno dela para as festas carnavalescas. "Presentei minha vida com coragem, brilho e Salgueiro no coração", escreveu no Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 2,2 milhões de seguidores.





Os cliques ultrapassaram a marca de 29 mil curtidas, incluindo os likes de famosos como David Brazil, Mulher Melão e Erika Januza. Nos comentários, os fãs rasgaram elogios e torceram pela volta dela aos compromissos de Carnaval.

"Maravilhosa, mal posso esperar para vê-la desfilando mais uma vez", disse uma internauta na rede social de Mark Zuckerberg. "Diva", acrescentou uma segunda. "Espetáculo", declarou uma terceira. "Linda demais", opinou ainda uma quarta seguidora.

Saiba mais

Aos 42 anos, a bailarina e apresentadora Carol Nakamura foi anunciada como a nova musa do Salgueiro para o Carnaval de 2026. Ela celebrou o retorno à Marquês de Sapucaí, marcando presença novamente na folia após sua passagem pela comissão de frente da Beija-Flor de Nilópolis e, posteriormente, como musa da Grande Rio.

"Eu queria fechar com chave de ouro e voltar para a minha essência que é a dança de certa forma. E ter representatividade, que a gente tem a nossa rainha, musa, que é a Sabrina Sato, mas não tem outras meninas orientais e asiáticas", disse na ocasião.

Em 2026, a escola de samba Acadêmicos do Salgueiro vai homenagear a carnavalesca Rosa Magalhães em seu samba-enredo. Rosa, que faleceu em julho de 2024, marcou seu nome na história do Carnaval carioca como a maior campeã da Marquês de Sapucaí, conquistando seis títulos ao longo de sua carreira.