Reprodução/Instagram Ex-marido detona Carol Nakamura após separação

Guilherme Leonel surpreendeu os fãs ao anunciar publicamente o fim de seu casamento com a atriz Carol Nakamura. Em um post emocionado no Instagram, ele compartilhou uma foto em preto e branco do casal, que se casou em novembro de 2020, e abriu o coração sobre os motivos que levaram ao término.

No texto, Leonel relembrou os esforços dedicados ao relacionamento e aos sonhos da esposa. "Eu me joguei na sua vida. Vivi intensamente por nós, lutei com todas as forças que tinha e não tinha. Dei meu sangue para te ver realizar sonhos", escreveu. Ele citou conquistas como a compra da casa própria e a gravação de uma série, mas revelou que o desgaste emocional foi grande.





"Ao longo desses anos, atravessei crises pelas pressões diárias de fazer tudo enquanto você estava sentada mexendo no celular. Meu pagamento foi uma síndrome do pânico e depressão, porque nunca era o suficiente", desabafou. O empresário também criticou a diferença entre o tratamento recebido nas redes sociais e no dia a dia: "No Instagram, me elogiava, mas por trás das câmeras sempre faltava algo."

Apesar de não detalhar o motivo imediato da separação, Leonel adiantou que a verdade virá à tona em breve. "Não vou me aprofundar agora, mas vocês saberão após esta postagem", disse. Ele finalizou com palavras de bom desejo à ex-companheira: "Que você tenha paz, amor, saúde e sucesso. Aproveite sua nova vida."

O casal, que mantinha uma relação discreta, não havia dado indícios públicos de crise. Agora, os fãs aguardam novos desdobramentos sobre o fim do matrimônio.