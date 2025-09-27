A atriz Bruna Griphao foi apresentada como a nova musa da G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro para o Carnaval de 2026. Na última sexta-feira (26), a artista compartilhou um vídeo mostrando sua evolução nos treinos de samba.
"Dos stories pro feed! Um pouco dessa jornada que só tá começando. Obrigada, @carlinhossalgueiro_oficial, por estar comigo, por ser um professor e uma pessoa tão incrível. Obrigada, @salgueirooriginal", escreveu Bruna na publicação.
O anúncio de Griphao como musa da escola carioca foi feito na última quarta-feira (24). Ela irá desfilar representando o enredo que celebra a trajetória de Rosa Magalhães, ícone do Carnaval brasileiro e a maior campeã da história da Marquês de Sapucaí.
"Quero dar o meu melhor na avenida. Sempre fui hipnotizada pelo Carnaval", declarou a atriz. "Cresci indo ao Carnaval de rua e também assistindo aos desfiles. Quero honrar o convite que me foi feito e entregar o meu melhor, como faço em cada trabalho que realizo", frisou a artista.
"A emoção é inexplicável e ainda mais especial por acontecer agora, como musa. Terei a felicidade de representar uma escola que sempre admirei, aplaudi e acompanhei com tanto carinho. Agradeço imensamente ao @salgueirooriginal pelo convite. Sinto-me profundamente honrada", disse agradecendo.
Não é a primeira vez que Bruna Griphao pisa na avenida. A atriz já desfilou pela Mocidade Independente de Padre Miguel quando era mais jovem, participando de um dos carros alegóricos.