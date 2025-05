Reprodução Instagram - 8.3.2025 Erika Januza





Erika Januza revelou já ter ficado com o nome sujo por conta do uso descontrolado do cartão de crédito. A atriz e apresentadora, de 40 anos, também refletiu sobre a importância da educação financeira.







O relato veio à tona durante o "Saia Justa" desta quarta-feira (28). No programa, Eliana informou que 41,5% dá população adulta brasileira está negativada, enquanto Nath Finanças acrescentou que o mal uso do cartão de crédito é a causa de 20% dos endividamentos do país.



"Muitas, muitas, muitas [dívidas]. Sem nenhuma organização, sem nenhuma perspectiva de ensinamento de como cuidar das coisas. E cartão de crédito é uma coisa que eu adquiri há um tempo, mas eu acho que você tem que ter muita sabedoria para usar. E eu não tinha", iniciou Januza.

Reprodução GNT O "Saia Justa" é apresentado por Eliana, Bela Gil, Erika Januza e Juliette.





Em meio ao acúmulo de dívidas, a apresentadora do programa da GNT tomou uma decisão: não ter mais o cartão de crédito.



"Sempre devendo mais do que o seu salário comporta [...] O meu nome ficou sujo, isso já faz um tempo. E aí eu fiquei meio: 'não sei usar o cartão, vou ficar sem cartão por um tempo'. Mas ele faz falta", acrescentou Erika.







Nath Finanças, convidada do programa e especialista no tema, explicou que parte do problema com cartões de crédito é o fato das pessoas o emprestarem para familiares e amigos. Erika concordou, e explicou:

"Se você não empresta, gera um problema familiar. 'Você tem um carro, o que custa me emprestar?' E você não quer ficar mal com a pessoa, você empresta", comentou Erika.

Nath finalizou com três dicas:

"Primeira coisa: liste tudo que você usar no cartão de crédito. Segundo ponto: parcelamento. O que faz as pessoas se endividarem é o parcelamento da fatura o tempo todo. E tenha no máximo dois cartões".