Desde que Guilherme Leonel anunciou o fim do casamento com Carol Nakamura em uma publicação repleta de críticas, a ex-dançarina tem se mantido em silêncio. Nesta terça-feira (13), ela chamou atenção ao curtir um comentário de uma seguidora que a aconselhou a não se manifestar sobre o assunto.

“Uma dica, talvez você nem veja essa mensagem. Mas você não precisa fazer qualquer pronunciamento, tua vida pessoal e do teu ex-parceiro não interessa para ninguém. Se você vier falar sobre o assunto, isso vai ferver. Então, deixe quieto, e vida que segue”, escreveu a fã, recebendo a aprovação de Carol.

O desabafo de Guilherme Leonel

Na manhã de segunda-feira (12), Guilherme usou as redes sociais para anunciar o término e fazer duras declarações sobre o relacionamento. Ele afirmou que dedicou anos ao casamento, mas foi recompensado com "ingratidão".

"Eu me joguei na sua vida… Vivi intensamente por nós, lutei com todas as forças que tinha e não tinha. Literalmente, eu dei meu sangue para te ver realizar sonhos", escreveu. O ator também revelou que desenvolveu depressão e síndrome do pânico durante a união, alegando que nunca era "o suficiente" para Carol.





Histórico do casal

Carol Nakamura e Guilherme Leonel estavam juntos desde 2019. Em 2020, casaram-se em uma cerimônia íntima durante a pandemia. O relacionamento teve altos e baixos, incluindo a adoção de um menino que, posteriormente, foi reintegrado à família biológica.