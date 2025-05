Divulgação Carol Nakamura e Guilherme Leonel irão compor a nova temporada de Casais em Apuros

O anúncio do fim do casamento entre Carol Nakamura e Guilherme Leonel nesta segunda-feira (12) trouxe à tona não apenas o término de uma relação de quase cinco anos, mas também a lembrança de um episódio que marcou a trajetória do casal: a polêmica envolvendo a adoção do menino Wallace.

A separação, anunciada nesta segunda-feira (12), foi divulgada por Guilherme Leonel em um texto nas redes sociais, marcado por desabafos. "Foram dias, noites e madrugadas lutando por tudo aquilo que almejávamos. Realizei alguns vários sonhos que você tinha, dentre eles, ter sua casa própria, e gravar uma série ", escreveu o influenciador.

No relato, ele também revelou ter sofrido com problemas de saúde mental durante o casamento: "Meu pagamento foi uma síndrome do pânico, depressão, pois nunca era o suficiente para você, sempre era pouco".

Mas essa não foi a primeira vez que o casal esteve sob os holofotes por questões delicadas. Em 2022, Carol e Guilherme compartilharam com o público a história de Wallace, um menino de 9 anos que vivia no Aterro de Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro.

Após se aproximarem dele, o casal assumiu sua guarda provisória com a intenção de adotá-lo, o que emocionou muita gente nas redes sociais.

No entanto, a convivência não foi fácil. Pouco tempo depois, Wallace decidiu voltar a morar com sua mãe biológica. Carol explicou, na época, que o menino teve dificuldades para se adaptar à nova vida.

"Foi triste, sofrido, sinto falta, mas tenho que respeitar a vontade dele. (...) Sempre cuidei do Wallace, Guilherme levava na escola, somos pais mesmo ", relatou.

Segundo a atriz, o desafio maior foi inserir o garoto em uma rotina com regras, horários e obrigações, um contraste com a realidade que ele conhecia. “Tudo isso depois de viver 9 anos sem sequer conhecer nenhuma dessas palavras, sem saber ler, escrever. O que prezamos é a felicidade dele, mesmo sabendo que dificilmente terá um futuro”, declarou na ocasião.