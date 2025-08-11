Família de Zé Felipe reage a vídeo polêmico da mãe de Virgínia
Família de Zé Felipe reage a vídeo polêmico da mãe de Virgínia

Uma postagem nas redes sociais movimentou o Dia dos Pais na família do cantor Leonardo. Neste domingo (10), Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virgínia Fonseca, publicou um vídeo desejando “ Feliz Dia dos Pais” à própria filha.

O conteúdo provocou reação imediata de Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo e irmã de Zé Felipe.

Jéssica escreveu nos comentários: “Pai é pai. Agora me ajudem a entender como dizer o óbvio sem causar?”. 

A declaração deixou evidente o desconforto com a atitude da ex-sogra do irmão.

A fala repercutiu ainda mais quando Poliana Rocha, esposa de Leonardo e mãe de Zé Felipe, reforçou a mesma frase em suas redes e exaltou o papel do cantor como pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, elogiando sua dedicação e presença constante.

Relembre
Em 27 de maio, Virginia, de 26 anos, e Zé Felipe, de 27, anunciaram publicamente o fim do relacionamento. O motivo da separação não foi especificado, mas ambos negaram que tenha havido desentendimentos ou que o término fosse parte de uma ação de marketing, descartando inclusive a possibilidade de uma estratégia temporária.

Eles afirmaram que continuariam amigos e manteriam uma convivência respeitosa, sobretudo por causa dos três filhos que têm. Juntos, eles são pais de  Maria Alice, Maria Flor José Leonardo.

"Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos",  disseram na ocasião.

