Família de Zé Felipe reage a vídeo polêmico da mãe de Virgínia

Uma postagem nas redes sociais movimentou o Dia dos Pais na família do cantor Leonardo. Neste domingo (10), Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virgínia Fonseca, publicou um vídeo desejando “ Feliz Dia dos Pais” à própria filha.

O conteúdo provocou reação imediata de Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo e irmã de Zé Felipe.

Jéssica escreveu nos comentários: “Pai é pai. Agora me ajudem a entender como dizer o óbvio sem causar?”.

A declaração deixou evidente o desconforto com a atitude da ex-sogra do irmão.

A fala repercutiu ainda mais quando Poliana Rocha, esposa de Leonardo e mãe de Zé Felipe, reforçou a mesma frase em suas redes e exaltou o papel do cantor como pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, elogiando sua dedicação e presença constante.

Relembre

Em 27 de maio, Virginia, de 26 anos, e Zé Felipe, de 27, anunciaram publicamente o fim do relacionamento. O motivo da separação não foi especificado, mas ambos negaram que tenha havido desentendimentos ou que o término fosse parte de uma ação de marketing, descartando inclusive a possibilidade de uma estratégia temporária.

Eles afirmaram que continuariam amigos e manteriam uma convivência respeitosa, sobretudo por causa dos três filhos que têm. Juntos, eles são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

"Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", disseram na ocasião.