Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira relembra dança

Paolla Oliveira, de 43 anos, reencontrou seu professor e parceiro do Dança dos Famosos, o coreografo Leandro Azevedo. A atriz é bicampeã da supercompetição, venceu pela primeira vez em 2009 e novamente em 2021, na edição especial Super Dança dos Famosos.

Ao som de “Andar com Fé”, de Gilberto Gil, em uma versão de forró, Paolla mostrou que não esqueceu o que aprendeu na dança. De salto alto, a atriz exibiu giros, pulos e alguns passos excêntricos ao lado do coreógrafo. “Quem dança seus males espanta”, escreveu na legenda da publicação.

Paolla está encerrando as gravações como Heleninha, de Vale Tudo. A novela chega ao fim na Rede Globo em 17 de outubro. Recentemente, ela deixou o posto de rainha de bateria da Grande Rio para Virgínia Fonseca, cargo que ocupava desde 2020.





Saída da Grande Rio

Em março deste ano, Paolla oficializou sua saída do posto para se dedicar integralmente ao trabalho na TV Globo. Ela interpreta Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo.

Na época, a atriz explicou que a decisão não foi fácil: "Escolher entre paixões é muito difícil. Tem várias maneiras de curtir o Carnaval, e essa foi uma escolha difícil. Eu não sei fazer nada um pouquinho, e eu preciso pensar em redistribuir minha tensão e minha energia", disse.

Virginia Fonseca foi anunciada em junho como a nova rainha de bateria da Grande Rio, assumindo um dos postos mais cobiçados do Carnaval carioca. A escolha gerou opiniões divididas, com elogios e críticas nas redes sociais.

Com a escolha, Paolla foi questionada sobre qual conselho daria à influenciadora, que fará sua estreia como rainha de bateria em 2026. Ela preferiu não antecipar nada específico: "Vou pensar em alguma coisa que faça sentido", disse.

A apresentadora do SBT foi coroada oficialmente como rainha de bateria em setembro, durante um evento na quadra da escola, em Duque de Caxias. Paolla Oliveira esteve presente na cerimônia, passou a faixa para a influenciadora, sendo homenageada como "rainha de honra" da escola.

A atriz demonstrou apoio à sucessora e reforçou que continuará ligada à escola sempre que for chamada. Em seu último ato como Rainha da Grande Rio, Paolla Oliveira foi bastante aclamada pelo público.