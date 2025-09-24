Instagram/@mileidemihaile Filho de Wesley Safadão é submetido a cirurgia de emergência

Yhudy, de 14 anos, filho da influenciadora Mileide Mihaile e do cantor Wesley Safadão, passou por uma cirurgia de emergência em São Paulo no dia 19 de setembro.

O procedimento foi realizado após o adolescente apresentar fortes dores de cabeça, que levaram à descoberta de um tumor no osso parietal do crânio.

De acordo com nota divulgada pela família nesta quarta-feira (24), exames identificaram um granuloma eosinófilo, também chamado de histiocitose de Langerhans. Até o momento, os indícios apontam para um tumor benigno, sem necessidade de tratamentos complementares, como quimioterapia.

"Exames constataram um tumor ósseo no osso parietal do crânio, conhecido como granuloma eosinófilo (histiocitose de Langerhans). O resultado da biópsia está em andamento, mas até o momento, os indícios mostram que trata-se de um tumor benigno e que não haverá necessidade de tratamento complementar, como a quimioterapia", disse a nota.

Yhudy recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (22) e já se recupera em casa, cercado pelos cuidados da família. “A prioridade, agora, é assegurar que Yhudy tenha um ambiente tranquilo para se recuperar e retomar gradualmente sua rotina”, diz o comunicado.

A família agradeceu as mensagens de apoio e pediu respeito à privacidade neste período delicado.