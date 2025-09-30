Reprodução Instagram @kakadiniz Kaká Diniz

Kaká Diniz, de 40 anos, surpreendeu o público nesta segunda-feira (29), quando usou as redes sociais para anunciar que estava sendo hospitalizado. Isso porque, pouco antes, a esposa, a cantora e compositora sertaneja Simone Mendes, também tinha sido internada.

A irmã de Simaria foi diagnosticada com gastroenterite. Já Kaká precisou ir ao hospital por uma situação bem diferente. O empresário acabou lesionando o tornozelo direito e precisou ser avaliado por um profissional.





Por meio do Instagram, plataforma na qual acumula mais de 9 milhões de seguidores, ele garantiu que explicaria mais detalhes sobre o quadro de saúde dele nesta terça-feira (30).

"Presente do fim de noite! Amanhã falo sobre", escreveu Kaká. O influenciador ainda alertou os seguidores sobre o vírus que acometeu todos os familiares dele nos últimos dias.

"Terceira semana seguida aqui. Cuidem-se! Esse rotavírus está pegando todo mundo! Lá em casa, somente eu escapei, até agora", pontuou ele. Casado com Simone Mendes, Kaká é pai dos pequenos Henry e Zaya.

O primogênito nasceu em 2014. Já em 2023, o casal deu as boas-vindas para a caçula, que nasceu nos Estados Unidos. Nas duas gestações e nos dois puerpérios, Simone precisou se afastar temporariamente dos palcos e demais compromissos artísticos.

Além de ser empresário, Kaká Diniz se destaca pela atuação como palestrante e piloto de avião. Em plataformas de interação virtual, costuma publicar conteúdos sobre empreendedorismo e paternidade.

