Dira Paes, atriz brasileira, contou como cresceu em Belém imersa na fé católica e participou de atividades voluntárias durante o Círio de Nazaré, maior manifestação religiosa do Pará, e relatou como a religião influenciou sua formação e visão de mundo. As informações são do Roda Viva.


Em entrevista, ela descreveu sua trajetória em relação à religião: “ Eu venho de um colégio marista e eu amava estudar no colégio marista e lá durante os Círios de Nazaré eu fiz toda a minha formação católica. E durante o Círio de Nazaré a gente fazia serviços voluntários. E para mim já era uma manifestação de e de amor. E já não tinha uma coisa católica por trás desse sentimento .”

A atriz explicou que, mesmo em um ambiente religioso, desenvolveu uma relação própria com a fé, sem seguir rigorosamente os rituais. Ela contou ainda que sua mãe, responsável por criar sete filhos, associava cada um deles a santos, como em sua própria experiência.

A minha advogada é Nossa Senhora da Aparecida. Eu amei porque eu sou a mais moreninha. Então a minha advogada é ela. ” Segundo Dira, a religião sempre trouxe amor e solidariedade à sua vida, mesmo que de forma menos intensa que para sua mãe.

Rompimento com a religião

Dira Paes disse que, ao estudar filosofia, rompeu com a religiosidade institucional, mas manteve o que chamou de “ estado de fé ”. Para ela, esse estado inclui acreditar no bem, na intuição e na capacidade de confiar no outro.

Eu não rompo com esse estado de fé, de amor, de acreditar no outro, de acreditar no bem, de acreditar na intenção, na intuição ”, afirmou a atriz.


A atriz também refletiu sobre o uso inadequado da religião, alertando para o risco de mascarar problemas e causar danos às famílias: “ Infelizmente, muita gente busca a religião para o apagamento, para colocar para debaixo do tapete os problemas e isso faz muito mal a todas as famílias .”

Hoje, ela enxerga a fé como um caminho para autoconhecimento e conexão consigo mesma: “ Religião é conhecimento, é autoconhecimento, é você ter um encontro com o seu eu .”

