Instagram Alice Braga declara amor para Renata Brandão em foto romântica

Alice Braga , de 42 anos, publicou no domingo (28) uma declaração apaixonada para a produtora Renata Brandão. A atriz compartilhou no Instagram uma foto em que as duas aparecem abraçadas diante do espelho, em clima de intimidade e carinho.

Esta é a primeira vez em que Alice expôs um relacionamento após o término com a atriz Bianca Comparato. O registro foi revelado inicialmente no perfil de Renata, que usou um emoji de coração para marcar a atriz. Em resposta, Alice repostou a imagem e escreveu: " Meu amor gigante ".

Renata Brandão atua como produtora da Conspiração Filmes e é formada em relações internacionais e comunicação social. O namoro das duas começou no fim de 2024. Recentemente, Alice apareceu em registros ao lado dos pais de Renata.

Alice e Bianca terminaram o relacionamento em dezembro de 2023. Na época, o casal estava junto há cerca de sete anos. A relação das duas era discreta, com as primeiras informações sobre a união em meados de 2020.

Na época, rumores apontavam que o fim do relacionamento tinha sido dado por Alice devido à distância. A atriz morava em Los Angeles, nos Estados Unidos, enquanto Bianca estava em São Paulo.