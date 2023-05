Reprodução / Instagram 10.05.2023 Alice Braga e Bianca Comparato

A atriz Bianca Comparato é conhecida por manter certa discrição no relacionamento com a também atriz Alice Braga. Nesta terça-feira (09), ela compartilhou com os seguidores uma foto rara das duas curtindo um momento de romance.

A imagem foi capturada durante uma viagem do casal ao Parque Nacional de Joshua Tree, na Califórnia, EUA. "Fotos do deserto reveladas", escreveu Bianca na legenda da publicação.





As duas iniciaram o romance em 2017 e se conheceram por meio de amigos em comum em 2015. Na época, Bianca namorava uma produtora, enquanto Alice estava solteira e morando nos Estados Unidos. O casal se mantém unido mesmo com a distância, passando temporadas tanto no Brasil quanto no exterior.

Apesar de se manterem longe dos holofotes, não é incomum ver as duas em eventos juntas, muitas vezes relacionados ao trabalho. Bianca dirigiu um documentário para a HBO e Alice é proprietária da produtora Losbragas, que administra com o irmão. Bianca também é a protagonista da série "3%", produzida pelo cunhado.

Em 2018, durante o período pré-eleitoral, Bianca e Alice se juntaram a manifestantes nas ruas, mas evitaram serem vistas juntas. Amigos de Alice relatam que a atriz sempre busca preservar a vida pessoal para que ela não seja mais importante que a carreira no cinema.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.