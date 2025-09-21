É sempre um motivo de maior exaltação quando um profissional, seja na área que atue, mostra-se capaz de exibir todo o seu arsenal de qualificações que, naturalmente, os tornam muito atraentes para nós: o público.
Assim, torna-se um dever que destaquemos toda a trajetória do ator e diretor brasileiro Selton Mello.
Ele começou (bem) cedo sua carreira, tinha apenas 11 anos de idade quando conseguiu seu primeiro papel em uma novela da TV Globo .
Nos anos 1990, já cruzou as fronteiras brasileiras e da América do Sul, uma vez que o longa-metragem O Que É Isso, Companheiro? (1997) de Bruno Barreto, esteve entre os indicados ao Oscar na categoria Melhor Filme Estrangeiro .
Contudo, foi na virada do século que Mello mostrou realmente a que veio. Foram alguns tantos sucessos, de público e crítica, que elevaram o status de sua carreira profissional.
Foi a partir de O Auto da Compadecida (2000) de Guel Arraes, que todos no Brasil, conheceram o nome e rosto de Selton Mello. Dali em diante, mais e mais filmes que destacavam os talentos e versatilidade do ator de 52 anos de idade, como por exemplo: Lisbela e o Prisioneiro (2003), O Cheiro do Ralo (2006), Meu Nome Não É Johnny (2008) e Jean Charles (2009) .
Também se destacou na direção, especialmente, em seu segundo filme na nova função, O Palhaço (2011) .
Agora, logo após o sucesso estrondoso do multipremiado longa-metragem Ainda Estou Aqui (2024) , observamos Selton Mello transpassar os limites geográficos, mais uma vez, pois ele é parte do elenco da nova versão de Anaconda (2025) , estrelando Paul Rudd e Jack Black.
Com a entrada de Selton Mello na indústria cinematográfica hollywoodiana, desenvolvemos uma guia que cobre alguns outros atores e atrizes brasileiros – e suas obras de fora de maior destaque – que já adentraram os portões de Hollywood.
Sônia Braga ( O Beijo da Mulher Aranha; Rebelião em Milagro; Luar sobre Parador; Rookie – Um Profissional do Perigo; Amazônia em Chamas; Extraordinário; Casamento Armado; A Primeira Profecia )
Alice Braga ( Eu Sou a Lenda; Ensaio sobre a Cegueira; Predadores; O Ritual; Na Estrada; Elysium; Os Novos Mutantes; O Esquadrão Suicida )
Wagner Moura ( Trash - A Esperança Vem do Lixo; Wasp Network - Rede de Espiões; Sergio; Agente Oculto; Guerra Civil )
Rodrigo Santoro ( As Panteras – Detonando; Simplesmente Amor; 300; O Golpista do Ano; O Que Esperar Quando Você Está Esperando; O Último Desafio; Golpe Duplo; Em Busca da Justiça; Ben-Hur )
Morena Baccarin ( A Espiã Que Sabia de Menos; Deadpool; Destruição Final: O Último Refúgio )
Henry Zaga ( Guerra sem Regras; Queer; Tempo de Guerra )