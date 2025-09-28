Instagram Eliezer rebate críticas após chamar Viih Tube de 'gostosa' em viagem

Eliezer, de 35 anos, respondeu uma seguidora neste domingo (28) após comentários sobre a falta de entrosamento com Viih Tube, de 25 anos. A situação ocorreu depois que o casal publicou um vídeo tentando reproduzir uma trend feita por Larissa Manoela e André Luiz Frambach, mas não conseguiu repetir o feito.

No Instagram, o ex-BBB disse: " Dois filhos em dois anos… imagina se a gente tivesse química como seria (risos)" .

No vídeo, Viih mostrou bom humor mesmo após a tentativa frustrada. " Eu tenho um marido e um sonho (risos). Eli nunca fez uma trend tão difícil ", declarou a influenciadora. A gravação exibe o momento em que o marido não conseguiu levantá-la, como na versão original feita pelo casal de atores.

Primeira viagem sem filhos

Eliezer e Viih Tube são pais de Lua, de 2 anos, e Ravi, de 10 meses. Os dois começaram a se relacionar em maio de 2022 e assumiram o namoro em agosto do mesmo ano, pouco antes da primeira gravidez. Recentemente, eles viajaram sozinhos pela primeira vez desde o nascimento dos filhos e compartilharam registros com os seguidores.

A tentativa de reproduzir a trend já vinha sendo repetida pelo casal em diferentes momentos. Em um treino na semana passada, Eliezer tentou erguer Viih mais uma vez e não conseguiu. A influenciadora brincou com a situação e exibiu a queda nas redes sociais.

Na ocasião, o influenciador também comentou sobre a dificuldade. " A humilhação logo de manhã ", escreveu ao expor o novo fracasso em levantar a esposa.