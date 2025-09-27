A24 Wagner Moura em Guerra Civil

Wagner Moura se tornou o primeiro sul-americano a conquistar o Golden Eye Award no Festival de Zurique, realizado na Suíça. O ator e diretor baiano recebeu a honraria na noite de sexta-feira (26), em cerimônia dedicada a artistas que marcaram o cinema mundial com trajetórias de destaque.

Durante o discurso, o artista reforçou o caráter coletivo da conquista. “ Estou recebendo esse prêmio em nome do cinema sul-americano ”, declarou, emocionado.

O reconhecimento acontece no mesmo momento em que Moura lança internacionalmente o filme O Agente Secreto. O longa teve sessão no festival com a presença do diretor Kleber Mendonça Filho, que celebrou a vitória do colega. A produção é a escolhida para representar o Brasil na disputa por uma vaga ao Oscar 2026.

Mendonça destacou a importância de ver produções brasileiras alcançando visibilidade em eventos de prestígio. Para ele, a conquista de Wagner Moura reforça a força do cinema latino em espaços que antes eram dominados por produções norte-americanas e europeias.

O Golden Eye Award é um dos principais reconhecimentos do Festival de Zurique. O troféu celebra carreiras que ultrapassam fronteiras e inspiram novas gerações. Moura agora integra a lista de homenageados que inclui nomes como Glenn Close, John Malkovich e Olivia Colman.

O festival, que acontece de 25 de setembro a 10 de outubro, reúne estreias aguardadas de diretores renomados. Entre os destaques estão Jay Kelly, de Noah Baumbach, e Ballad of A Small Player, de Edward Berger. O evento consolida Zurique como um dos polos culturais mais influentes da Europa.