Instagram Mãe de Viih Tube posa de biquíni e exibe boa forma em viagem a PE

Viviane Di Felice, de 49 anos, mãe da influenciadora Viih Tube, chamou atenção nesta terça-feira (16) ao publicar fotos de biquíni em um resort de Porto de Galinhas, em Pernambuco.

Na legenda, Viviane compartilhou uma reflexão sobre o ritmo da vida. “ A vida é boa para quem vai sem pressa! ”, escreveu.





A viagem tem clima romântico e conta com a presença do marido, o agricultor Enrico Degan. O casal está junto desde 2021. Nos cliques mais recentes, Viviane e Enrico aparecem trocando beijos e aproveitando a praia.

Casamentos e momentos em família

A história de amor do casal ganhou dois capítulos especiais. Em julho de 2022, eles realizaram uma cerimônia surpresa nas Ilhas Maldivas . Poucos meses depois, em outubro, promoveram uma grande festa em Sorocaba, interior de São Paulo, para cerca de 200 convidados.

Nos últimos meses, Viviane dedicou tempo à família. A empresária ajudou no cuidado com os netos, Lua e Ravi, enquanto Viih Tube e Eliezer viajaram pela primeira vez desde o nascimento da filha mais velha, de dois anos.

Mesmo com a presença de babás, Viviane assumiu parte da rotina das crianças.